Tirsdag kom det frem, at den danske fodboldstjerne Martin Braithwaite var rejst hjem fra Espanyols træningslejr.

Nu har sagen taget en ny drejning.

Braithwaite er ifølge B.T.s oplysninger tilbage i Marbella, hvor klubben varmer op til den kommende sæson.

Braithwaite var et smut i Barcelona af familiære årsager, men nu har han igen sluttet sig til sine holdkammerater i den sydspanske kystby for at forberede sæsonen.

Ifølge det spanske medie Revelo rejste Braithwaite ellers hjem fra træningslejren uden varsel. Noget, som Espanyols sportsdirektør, Fran Garagarza, var yderst skuffet over.

Landsholdsangriberen ønsker ikke at fortsætte i Espanyol, der rykkede ud af den bedste spanske række i sidste sæson, og han er derfor på jagt efter en ny klub, så han kan holde liv i drømmen om at komme med Danmark til EM næste sommer.

Den 32-årige dansker slog i gennem i Esbjerg, inden han rykkede til udlandet, hvor det er blevet til ophold i både Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux, Leganés og ikke mindst den spanske storklub FC Barcelona.

Her fik han 58 kampe, inden han rykkede videre til en anden Barcelona-klub, nemlig Espanyol, som han efter alt at dømme også er fortid i.