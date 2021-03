Torsdag tog det danske landshold hul på VM-kvalifikationen med en 2-0-sejr ude over Israel i Tel Aviv.

Det var den første af landsholdets i alt tre kampe på kort tid.

Det tætpakkede kampprogram med opgør i hele Europa midt i coronapandemien stiller store krav til landsholdets setup.

DBU har chartret et fly, der i første omgang bragte dem fra Danmark til Israel via Italien, hvor man mellemlandede for at hente Simon Kjær og Christian Eriksen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Søndag venter Moldova hjemme i Herning, mens man igen efterfølgende flyver udenlands – denne gang til Østrig, hvor rman skal spille i Wien.

»Det har været en stor opgave for os alle sammen. Vi er heldigvis en del om det. Vi er vel 50 personer samlet fra 7-8 forskellige lande, som først skulle til Israel, så hjem til Danmark og så til Østrig. Det har været et stort puslespil. Der har været en masse kommunikation med spillernes klubber, hvor vi har måttet berolige dem og vise, at vi har styr på tingene. Vi har haft god dialog med klubberne. Som forbund skal vi være topprofessionelle og passe godt på deres spillere,« siger landsholdschef Christian Nørkjær til B.T.

Alle landshold har tilknyttet en såkaldt protokolchef, der har ansvaret for sikkerheden, og som melder tilbage til UEFA for at overholde de krav, det europæiske forbund stiller.



Og han har en helt specifik opgave, når spillene er samlet. Han skal tage billeder og filme.

Under flyvninger, måltider, møder. Ja, alle arrangementer, hvor spillerne er samlet i længere tid, så bliver kameraet fundet frem. Slet ret, fordi man så kan huske, hvor folk har været placeret.

»Vi sørger for at have billeder af det hele, så vi kan smitteopspore, hvis vi skal finde nærkontakter. Og for at vide præcist, hvor lang tid man har været sammen. Mens vi har været i Israel, har vi haft et kæmpe spiselokale med to meters afstand. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at minimere risikoen,« siger han og tilføjer:



»Der har været lidt søvnløse nætter over at være i Israel, det er sgu langt væk, hvis vi pludselig stod her med smittede spillere, men heldigvis er vi igennem den første del fint,« lyder det fra Nørkjær, der fortæller, at alle spillere er blevet testet negative ved den seneste test.