Israel vil ikke tillade spillere og ledere fra Gaza-baserede Khadamat Rafah at rejse til Vestbredden.

Fodboldglade palæstinensere må vente med at finde ud af, hvem der bliver palæstinensisk pokalmester.

Onsdag skulle Balata FC og Khadamat Rafah have spillet returkamp i pokalfinalen, efter at det første opgør endte 1-1, men Israel har nægtet flere spillere og ledere at rejse til returkampen. Derfor er kampen udskudt, oplyser Det Palæstinensiske Fodboldforbund (PFA).

Gaza-baserede Khadamat Rafah havde anmodet om rejsetilladelse til 35 personer, men kun fire personer, heraf tre fra klubbens ledelse, fik lov til at rejse til Vestbredden, hvor Balata FC har hjemme.

- Israelernes afgørelse var urokkelig, siger Susan Shalabi, der er vicepræsident i PFA.

Vicepræsidenten tilføjer, at ansøgningerne er afvist med uspecificerede bekymringer for sikkerheden som årsag.

Ifølge en talskvinde fra Khadamat Rafah står hele holdet standby til afrejse.

- Vi er klar, når som helst. Hvis vi får tilladelserne på plads, kan vi tage afsted om 30 minutter. Kampen bliver nødt til at blive spillet, siger Hodaifa Lafi.

Vestbredden og Gaza er adskilt af israelsk land.

/ritzau/AFP