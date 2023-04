Der blev sat to tykke streger under hadet mellem Charleroi og Standard Liege i fredagens kamp.

I det vallonske derby fik rivaliseringen en ny dimension, da Charlerois-tilhængere kastede døde rotter mod Liege-fansene.

Det skriver L'Equipe.

Rotterne var malet røde – ligesom Lieges trøjer – og det var ikke blot en enkelt rotte, der blev kastet mod fansene.

Rotterne var malet røde ligesom Standard Lieges kamptrøjer. Foto: Facebook Vis mere Rotterne var malet røde ligesom Standard Lieges kamptrøjer. Foto: Facebook

'Vi taler ikke om en eller to rotter, men nærmere et dusin,' skriver en Standard Liege-supportergruppe på Facebook.

Gruppen appellerer til, at den belgiske liga, Pro League, vil tage sagen op, mens der også er et håb om, at dyreorganisationer bliver involveret.

Inden der blev kastet med rotter, refererede Charleroi-tilhængerne til et skilt med teksten 'rottebekæmpelse', hvorefter der blev sunget en ganske velkendt hymne.

»I mudderet er der rotter, i kloakken er der rotter, rotterne er overalt, de er befolkningen i Liege,« lød teksten.

Standard Liege vandt kampen 3-1.

Danske Philip Zinckernagel startede inde for hjemmeholdet og blev skiftet ud i overtiden.

Jacob Laursen og Jonas Bager sad begge ude med skader for henholdsvis Liege og Charleroi.