Størstedelen af fodboldligaerne rundt om i verden ligger stille grundet corona-epidemien, men enkelte steder ser de helt bort fra sygdommen.

I Nicaragua er det fra regeringens side besluttet at fortsætte, som om intet er hændt, da præsident Daniel Ortega tilsyneladende er bange for at miste embedet, hvis der ikke er en normal hverdag, og landet igen som i 2018 bliver ramt af en stor national strejke.

»De vil ikke standse ligaen, og vi forsøger at være professionelle og gøre det, vi elsker, med frygt for ikke at vide, hvad der kommer til at ske. Ingen føler sig tilpas,« siger spilleren Taufic Guarch fra klubben Real Esteli til ESPN.

»Jeg kan se, at det er en seriøs situation, for jeg taler med min familie i Mexico,« tilføjer den utilfredse Guarch, der beretter, at regeringen forsøger at tysse coronavirussen ned.

Den mexicanske angriber Taufic Guarch (til højre) er stadig i gang med sin sæson trods coronavirus. Foto: LUIS ROBAYO

»Du hører ikke meget om den,« konstaterer han.

Det er ikke kun i det mellemamerikanske land, at alvoren ikke er gået op for dem med magten. Også i Hviderusland mangler fornuften at sive ind hos dem med kontrollen. Forleden startede man på en helt ny sæson, og det var endda med tilskuere på lægterne.

»Hvorfor skulle vi ikke spille? Har vi undtagelsestilstand i landet? Det her er ikke en alvorlig situation, og derfor har vi besluttet at starte ligaen som planlagt,« sagde præsidenten for det hviderussiske fodboldforbund, Vladimir Bazanov, der lørdag lod størstedelen af anden runde af ligaen blive afviklet, mens der også søndag er kampe.

»Mange kampe i Europa afholdes eller blev afholdt uden tilskuere, men så samles de i stedet uden for stadion, så det giver ikke mening at lukke dørene,« lød forklaringen fra Bazanov, der altså endnu holder fast i den holdning.