Et flertal bestående af de borgerlige partier og Radikale Venstre kunne mandag aften fortælle, at de under dagens forhandlinger var klar til at åbne op for flere tilskuere på de danske stadions allerede fra den kommende weekend, men at regeringen nægtede.

Det er dog langtfra rigtigt, siger regeringen.

Til B.T. fortæller Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, således, at de havde en skitse med til forhandlingsbordet, der ville betyde flere tilskuere til Superliga-kampe allerede fra den kommende weekend.

»Det blokerede de borgerlige partier og Radikale Venstre for. De ville allerede nu aftale, at der fra den næste sæson ikke skulle være restriktioner på de danske stadions, men det er er alt for tidligt at lægge os fast på,« siger han.

Han mener derfor, at Radikale Venstre sammen med de borgerlige partier Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige bruger Superligaen som en del af et større politisk spil.

»Det virker på mig, som om at Superligaen bliver gidsel i det store slagsmål om, hvordan genåbningen af Danmark skal foregå,« siger Kasper Sand Kjær (S).

»Vi foreslog, at vi mødtes igen i august, når vi har et klarere billede af, hvordan situationen er, og hvordan og om, der skal være restriktioner fra den nye sæson. Men det nægtede de.«

Han fortæller, at man fra regeringens side inden forhandlingerne havde en klar opfattelse af, at forhandlingerne nærmest ville blive en formalitet.

»Den lå på målstregen, og den skulle bare sparkes ind. Det er ærgerligt for fodboldklubberne og alle dem, der gerne vil på stadion og se fodbold,« siger kulturordføreren, der ønsker en løsning her og nu.

»Min helt klare opfordring er, at partierne kommer tilbage til forhandlingsbordet, så vi kan få landet en aftale, og der kan komme flere tilskuere på stadion allerede fra den kommende weekend.«

B.T. var tidligere mandag i kontakt med Venstres idrætspolitiske ordfører, Britt Bager, der var klar i mælet ovenpå dagens forhandlinger.

»Regeringen kan ikke sidde et flertal overhørig. Vi vil gerne åbne op og give klubberne mulighed for at sælge både sponsorater og sæsonkort her og nu. Klubberne har indtil nu håndteret det her formidabelt, og det kan ikke nytte noget, at vi ikke viser dem noget tillid. Men det ønsker regeringen tilsyneladende ikke at give,« sagde hun blandt andet.