Mandagens Premier League-opgør mellem Tottenham og Chelsea har fået et stort efterspil oven på endnu en ærgerlig sag om racistiske ytringer.

Efterspillet er nu nået hele vejen ind til Downing Street, hvor den britiske regering huser.

Her understreger man, at sagerne i fremtiden bliver overvåget, så man sammen med klubberne i den engelske fodboldverden får bugt med racistiske tilråb mod spillere.

»FA (The Football Association, red.), Premier League og engelsk fodbold har øget deres indsats markant, men vi forventer, de fortsætter med at prioritere problemet. Og vi vil overvåge, hvordan myndighederne implementerer deres planer gennem sæsonen,« har en talsmand fra den britiske regering udtalt, skriver CNN.

Kampens dommer Anthony Taylor stoppede kort kampen i anden halvleg, efter Rüdiger gjorde ham opmærksom på, at der var råbt racistiske ytringer fra tilskuerne. Foto: EDDIE KEOGH

Udtalelserne kommer efter mandagens kamp mellem Tottenham og Chelsea.

Her gjorde Chelsea-stjernen Antonio Rüdiger dommeren opmærksom på, at der skulle være rettet racistiske ytringer mod ham, blandt andet i form af abelyde.

Efterfølgende fik tilskuerne en advarsel og blev opfordret til at stoppe den racistiske opførsel. Ifølge Uefa-regler kan en kamp suspenderes, hvis racistisk opførsel fortsætter efter to advarsler til tilskuerne.

Kampen blev dog færdigspillet og endte med en sejr på 2-0 til Chelsea. Men det betyder ikke, at sagen er lukket ned. Eksempelvis undersøger Tottenham ligeledes episoden og tager den alvorligt.

Tottenhams Son fik rødt kort for at sparke ud efter Rüdiger. Foto: Eddie Keogh

Og samtidig forsikrer den førnævnte talsmand ifølge CNN, at regeringen ikke vil tøve med at gribe ind fremadrettet.

»Vi vil fortsætte samarbejdet med myndighederne, og vi udelukker ikke at tage yderligere skridt, hvis det bliver nødvendigt.«

Det er ikke første gang, at racistiske ytringer har været et problem i den seneste tid.

Tidligere i december blev der også råbt abelyde mod de to Manchester United-spillere, Jesse Lingard og Fred.