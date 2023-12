Spillere skal fremover køle af på sidelinjen, hvis de ikke opfører sig ordentligt på banen, mener lovkomité.

Fodboldspillere skal opføre sig bedre på banen og vise større respekt for dommerne.

Det mener lovforvalterne i International Football Association Board (Ifab), der er klar til at angribe problemet med hårdere straffe.

Ifab skriver på sin hjemmeside, at der på et møde tirsdag var opbakning til et forsøg med midlertidige udvisninger, som man kender det fra de lavere rækker.

Også en lov om, at kun anførerne må tage kontakt til dommerne i særlige situationer, kan være på vej ind i sporten. Dermed håber man, at det er slut med at se, at utilfredse spillere slår ring om dommerne for at protestere over en kendelse.

I den kommende tid vil der blive udarbejdet en plan for, hvordan og hvornår forslagene skal afprøves i praksis.

Ifab vil præsentere tiltagene på næste generalforsamling i marts 2024. Derefter kan de blive skrevet ind i fodboldlovene med virkning fra den kommende sæson.

Lovkomitéen har også diskuteret, hvordan man kan nedbringe antallet af spildminutter i kampene, ligesom medlemmerne er enige om at udvikle den semiautomatiske offsideteknologi, lyder det.

/ritzau/