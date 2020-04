Ligaforeningen har vedtaget, at spillere fremover må debutere i Bundesligaen, når de fylder 16 år.

Dortmunds 15-årige stortalent Youssoufa Moukoko har fået fri bane til at debutere i den tyske Bundesliga allerede i november.

Den Tyske Ligaforening, DFL, har torsdag vedtaget en regelændring, der tillader spillere at optræde i de to bedste rækker, når de fylder 16 år.

Indtil nu skulle en spiller enten være fyldt 18 år eller aldersmæssigt tilhøre en klubs U19-mandskab eller den ældste årgang på U17-holdet for at få grønt lys til at spille i Bundesligaen.

Reelt betød det, at spillere tidligst kunne debutere, når de var blevet 16 et halvt år.

Det er Borussia Dortmund, der har foreslået ændringen, der ifølge dpa blev vedtaget med et stort flertal.

- Vi er meget glade for afgørelsen, siger Dortmunds ungdomskoordinator, Lars Ricken, til Kicker.

Angrebstalentet Moukoko kan blive den første, der udnytter de nye regler, når han 20. november fylder 16.

Trods sine blot 15 år rydder han al modstand af vejen på klubbens U19-hold, hvor han er noteret for 34 mål i 20 kampe.

Den hidtil yngste spiller i Bundesligaens historie kom også fra Dortmund. Nuri Sahin var 16 og 334 dage, da han fik debut i 2005.

/ritzau/