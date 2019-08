Sky Sports-kommentator Jamie Redknapp mener, at danskeren var altafgørende i Tottenhams sejr over Aston Villa.

Christian Eriksen var afgørende for, at Tottenham lørdag indledte Premier League-sæsonen med en sejr over Aston Villa.

Det mener den tidligere Tottenham- og Liverpool-spiller Jamie Redknapp, der for tiden gør sig som ekspertkommentator hos Sky Sports.

Danskeren indledte kampen på bænken og blev først sendt i aktion midtvejs i anden halvleg, hvor Tottenham var bagud med 0-1. Holdet endte med at vinde 3-1.

- De havde ingen chance for at vinde kampen, før Eriksen kom på banen.

- Da han kom ind, ændrede farten og tempoet i kampen sig. Hver gang, en Tottenham-spiller fik bolden, ledte de efter ham, siger Jamie Redknapp til Sky Sports.

- Han viste sin vigtighed for holdet. Der er langt mellem spillere af hans slags, tilføjer han.

Hen over sommeren har der været spekulationer omkring Christian Eriksens fremtid. De er ikke blevet mindre af, at danskeren ikke har forlænget den kontrakt, der har udløb om et år.

Hvis det handler om penge, så mener Jamie Redknapp, at Tottenham skal tilbyde danskeren endnu mere, end han får nu.

- Jeg håber virkelig, at Eriksen ikke forlader Premier League og Tottenham.

- Hvis han ikke var kommet ind, så havde de ikke vundet, siger han.

Tidligere på ugen fik den danske landsholdsspiller ros af den i dag pensionerede Manchester United-spiller Paul Scholes.

I et radioprogram på BBC udtalte Scholes, at United skulle have forsøgt at købe Eriksen i Tottenham denne sommer. Nu er det for sent, da transfervinduet i England er lukket.

- Jeg var ret begejstret, da Christian Eriksen blev nævnt.

- Han kunne have gjort en stor forskel for United - ligesom Kevin De Bruyne har gjort i City i forhold til at skabe chancer og score, sagde Scholes i radioprogrammet.

/ritzau/