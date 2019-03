Drømmen om at erobre fire titler i denne sæson lever for Manchester City, som er semifinaleklar i FA Cup.

Men Premier League-verdensstjernerne måtte kæmpe hårdt for at spille sig videre i den engelske pokalturnering med en 3-2-sejr over Swansea, som kom i hus takket være et offside-mål af Sergio Aguero i kampens døende minutter.

Swansea, der hører til i den næstbedste engelske række, var foran med 2-0, til der manglede tyve minutter af kampen og pressede generelt favoritterne, der havde det svært i store dele af kampen.

Manchester City-manager Josep Guardiola havde givet plads til flere af reserverne i opgøret.

En af dem var Fabian Delph, og han nedlagde efter 19 minutters spil Swansea-forsvareren Connor Roberts i Manchester Citys felt, og dommeren var ikke i tvivl, da han pegede på straffesparkspletten.

Det udnyttede Matt Grimes, der med et knaldhårdt spark sendte hjemmeholdet i front.

Små ti minutter senere kom målet til 2-0.

Efter et perfekt opspil fandt Nathan Dyer den tidligere Manchester City-spiller Bersant Celina, der gjorde det onde ved sin gamle klub med et verdensklassespark med indersiden på første boldberøring.

Der stod Manchester City på det meste i anden halvleg, og storholdet kom frem til mange store chancer.

Med godt tyve minutter tilbage af kampen gav det bonus, da Sergio Agüero fik fat i en clearing fra Swansea-forsvaret og spillede Bernardo Silva fri, som flot hamrede bolden i mål.

Resten af halvlegen var et rent skydetelt i Swansea-feltet, men flere store redninger fra Kristoffer Nordfeldt i Swansea-målet holdt udligningen væk.

Desværre for Swansea var det også den svenske målmand, der fik sidste berøring på Manchester Uniteds scoring til 2-2.

Manchester City havde forinden fået straffespark, og det skød Agüero på indersiden af stolpen, men bolden ramte Nordfeldt og gik i mål.

Det var også Agüero, der scorede Manchester Citys sejrsmål til 3-2 på hovedstød med et minut tilbage af den ordinære spilletid.