Hun måtte se sit privatliv som overskrifter i pressen verden over.

For da sagen mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy rullede, blev der hevet ting frem fra sidstnævntes fortid.

Blandt andet en historie om popstjernen Peter Andre, som hun havde haft sex med og siden udleveret.

»Jeg lækkede det ikke. Det var en historie, jeg lagde navn til, og det er noget, jeg fortryder inderligt. Jeg skammer mig så meget.«

Sådan fortæller Rebekah Vardy til The Sun.

Hun har givet et stort interview i kølvandet på afslutningen af retssagen mod Coleen Rooney. Sagen mellem de to fodboldfruer startede i 2019, hvor sidstnævnte anklagede Vardy for at have lækket private historier om hende til tabloidpressen.

Og under retssagen kom en tidligere historie om Rebekah Vardy frem. Hun gav i 2004 et opsigtsvækkende interview til News Of The World, hvor hun afslørede detaljer om den hede nat.

Han havde 'kun sex med Rebekah i fem minutter', lød det i artiklen, og Rebekah Vardy var citeret for at sige, han havde 'det mindste udstyr i bukserne, hun nogensinde havde set – det var som en mini chipolata'.

Popstjernen Peter Andre er pludselig blevet blandet ind i hele fodboldkonesagen. Foto: LUKE MACGREGOR Vis mere Popstjernen Peter Andre er pludselig blevet blandet ind i hele fodboldkonesagen. Foto: LUKE MACGREGOR

I retten forklarede Rebekah Vardy, at hun var blevet tvunget af sin eksmand til at udtale sig på den måde, og interviewet blev taget frem under retssagen af anklageren som eksempel på, hvad hun kunne finde på at lække til pressen.

Men ifølge fodboldfruen skulle det slet ikke have været nævnt igen.

»Det er så lang tid siden, og det liv er så langt væk. Jeg prøvede bare at forklare episoden, og det var forkert, han blev inddraget i den situation. Han havde intet med det at gøre, og det havde intet at gøre med det, jeg blev beskyldt for,« siger hun i interviewet med The Sun.

Da historien kom frem i retten og trak mange overskrifter, valgte Peter Andre at kommentere på det.

»Ved I, hvor svært det er at blive ved med at holde mund i sådan en situation? Men jeg ser det således, at de fleste mennesker godt kunne se, at én fjer blev til fem høns, så jeg tror, jeg er okay. I det mindste har hun nu indrømmet, det ikke var sandt, og at hun blev tvunget til at sige det,« sagde han.

Sagen mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy blev afgjort sidste uge, og sidstnævnte tabte søgsmålet i den ekstremt dyre og bizarre bagvaskelsessag.

Vardy har dog hele tiden nægtet sig skyldig – noget, hun også gør i interviewet med The Sun.