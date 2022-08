Lyt til artiklen

Op mod 100 trusler om dagen.



Det var, hvad Rebekah Vardy modtog i sin indbakke, da sagen med Coleen Rooney så dagens lys.

»Jeg har det elendigt. Hele sagen har været forfærdelig. Da det var værst, frygtede jeg at være alene eller at forlade huset. Jeg var bange for at være offentlige steder.«

Sådan fortæller Rebekah Vardy i et tv-interview med The Sun.

I sidste uge kom det frem, at Coleen Rooney vandt den dramatiske sag, der gennem flere år har trukket adskillige overskifter i den britiske og udenlandske presse.

En dommer i Storbritannien afgjorde fredag, at det var Leicester-spilleren Jamie Vardys hustru, Rebekah Vardy, der lækkede personlige oplysninger om Wayne Rooneys hustru til det tabloide medie The Sun.

I interviewet med netop The Sun fortæller Rebekah Vardy, at hun havde svært ved at gå ud for at shoppe. For der var nogle mennesker, der sagde ting direkte til hendes ansigt. Kaldte hende grimme ting bag hendes ryg.

»De slag, jeg fik, var voldsomme. I starten kunne det være 100 beskeder om dagen. Der blev sendt breve hjem til mig, der blev også sendt noget sindssygt lort – som breve fra synske. Jeg blev sat i forbindelse med Madeleine McCanns forsvinden, folk troede, jeg var med i IS, sådan noget,« siger Rebekah Vardy i tårer i tv-interviewet.

Rebekah Vardy under retssagen. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Rebekah Vardy under retssagen. Foto: PETER NICHOLLS

»Det var som om, jeg havde slået nogen ihjel. Hver gang der skete noget, var det min skyld. Hver gang noget kom frem, var det min skyld,« siger Rebekah Vardy.

Hun holder gennem interviewet fast i sin uskyld og fortæller desuden, at hun føler sig svigtet af systemet.

Sagen startede i 2019, hvor Coleen Rooney blev mistænksom, da flere historier om hende kom frem i spalterne.

Hun ændrede indstillinger på Instagram, så det kun var Rebekah Vardy, der kunne følge med, og i et offentligt opslag beskyldte hun Vardy for at stå bag lækagerne.

Det var derimod Rebekah Vardy, som endte med at trække Rooney i retten for ærekrænkelse.