Hun blev født ind i en fodboldfamilie.

Faren er Michael Laudrup, og onklen er Brian Laudrup.

Derfor tog det også taget lang tid for Rebecca Retz Svejborg-Laudrup at skabe sin egen identitet, hvor hun var andet end 'bare' legenden Michael Laudrups datter.

Det fortæller hun i et større interview med Seamless Basic.

Rebecca og Michael Laudrup. Foto: Instagram: Rebecca Laudrup Vis mere Rebecca og Michael Laudrup. Foto: Instagram: Rebecca Laudrup

»Jeg prøver ikke at skjule, hvem min familie er, men jeg har haft brug for at gå nogle helt andre veje, så folk ikke har kunnet sammenligne mig med dem. Jeg havde flere identitetskriser som teenager, især da jeg droppede ud af universitet i Paris og fandt ud af, at jeg ville satse på modebranchen.«

»Den branche er ligesom fodboldverdenen: Alle vil være med, men der er rift om pladserne – og hvis du så får chancen, så finder du ud af, at den slet ikke er så glamourøs, som du gik og troede. Måske har det været mit held, at jeg er vokset op med at se bagsiden af medaljen, for det gør, at jeg ikke bliver så hurtigt skræmt væk,« siger hun.

Selvom familien altid har været en kæmpe støtte for Rebecca Laudrup, har efternavnet også vakt hende problemer.

Både faren og onklen var kæmpe forbilleder for hende, men når folk fandt ud af, hvem Rebecca Laudrup var i familie med, ændrede de sig.

»Jeg har mødt folk som har ændret deres adfærd, efter de fandt ud af, hvad jeg hed til efternavn. Sådan burde det ikke være,« fortæller Rebecca Laudrup, der i dag arbejder som influencer samt PR- og SoMe Manager.