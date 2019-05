Hun har levet et liv med mange rejser, skoleskift og flytninger.

Noget, der ikke altid har været lige nemt for Rebecca Laudrup, der blandt andet har boet i Madrid og Moskva som følge af Michael Laudrups trænerkarrierre.

Det har givet hende mange rejser, venner rundt omkring i verden, men det har også været udfordrende.

»Da jeg som 18-årig flyttede alene til København, flyttede mine forældre til Swansea. Da havde jeg en krise over, hvor jeg hørte til,« siger Rebecca Laudrup til Jysk Fynske Medier.

»Jeg ville virkelig gerne stå på egne ben, men jeg savnede også at kunne tage hjem til mine forældre om søndagen, sådan som mine venner gjorde. Det har taget lang tid, men nu føler jeg, at det er i København, jeg hører til, nok fordi vi for første gang i 10 år alle sammen bor i Danmark,« siger Rebecca Laudrup.

De mange flytninger betød også, at afsked med vennerne var en del af hverdagen. For fik Michael Laudrup et nyt job, rykkede familien teltpælene op endnu engang, og dem hun var kommet tæt på, skulle hun væk fra igen.

»Det er lidt skræmmende, men det bliver en vane. Det var egentlig ikke svært. Det var lidt ligesom, når man er lille og hurtigt vænner sig til noget nyt, men også glemmer lige så hurtigt igen. Det var hårdt et par uger, og så var det bare videre,« fortæller Rebecca Laudrup, der i dag er 25 år og arbejder for Elle.

Hun flyttede selv i 2017 til Hong Kong med kæresten Frederik Svejborg, da han havde fået et job i shippingbranchen.

Nu er de dog tilbage i København, og det samme er hendes forældre - Michael og Siw Laudrup - efter Michael Laudrup stoppede som træner i Qatar.

Som studerende har Rebecca Laudrup desuden læst i London og Paris, men nu har hun fast base i Danmark med Frederik Svejborg, som hun blev gift med den 6. april i slotskirken på Holckenhavn Slot. Her tog de fusen på næsten alle - undtagen Michael og Siw Laudrup samt Frederik Svejborgs forældre.

»Vi blev gift hjemme hos min mor og far i lejligheden i København for to år siden,« afslørede en smilende og glad Rebecca Laudrup lige efter ceremonien i slotskirken.

