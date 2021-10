'Er så rørt! Det her er min far. Verdens bedste far i hele verden.'

Sådan skrev Rebecca Laudrup eksempelvis i en Instagram-story lørdag aften, efter Michael Laudrup havde vundet prisen som Danmarks største sportsstjerne i de seneste 125 år.

Og Rebecca Laudrups hyldest af sin far stoppede ikke der.

'Kære far, du er fuldstændig fantastisk. Og dine børn, svigerbørn og børnebørn elsker dig – til månen og længere endnu,' stod der således videre i storyen på det sociale medie.

Foto: NILS MEILVANG Vis mere Foto: NILS MEILVANG

Michael Laudrup modtog den flotte pris ved Danmarks Idrætsforbunds 125-års jubilæum i DR Koncerthuset.

Efterfølgende holdt den tidligere Real Madrid- og Barcelona-stjerne en tale foran sine sportskollegaer. Og her havde Michael Laudrup blandede følelser.

Han var naturligvis stolt, men gjorde det samtidig klart, at han ikke mener, det skal gøres til en konkurrence, fordi Danmark har haft så mange store atleter gennem tiden.

Rebecca Laudrup gjorde inden showet sine mange følgere opmærksomme på, at de skulle huske at stemme på fodboldikonet.

'Halli hallo, venner, så er det nu! Stem LAU til 1212,' skrev hun nemlig i en story tidligt lørdag aften.

B.T. har – uden held – forsøgt at få en uddybende kommentar fra Rebecca Laudrup.