Mobning kan ramme alle. Også selvom ens far er en af Danmarkshistoriens bedste boldspillere.

Det fortæller Michael Laudrups datter, Rebecca Laudrup, i sin nye bog, 'Jeg finder altid hjem'.

Faktisk er det ikke kun sket en gang, men op til flere og især en hændelse udpensler hun som en af de værste gange, hun er blevet mobbet. Det skete i 6. klasse, hvor hun og en anden pige blev hevet ud til et møde.

»Her sad fire eller fem piger så fra klassen under os, og de havde fundet på forskellige historier om, at de havde set mig tage penge op fra deres skoletasker. Jeg husker, at jeg sad med åben mund og polypper. 'Undskyld, hvad'?« skriver Rebecca Laudrup i bogen.

Ifølge Rebecca Laudrup troede læreren ikke helt på pigernes forklaring, fordi hun ikke var typen, der stjal.

»Senere hen i livet har jeg fundet ud af, at det var en form for mobning, dét at beskylde et andet menneske for noget ulovligt, bare så du kan få dem ned på en eller anden måde. Jeg kan blive helt tosset bare ved tanken om den mangel på retfærdighed over for andre mennesker. Det kan gøre mig så ildrød i hovedet, at jeg får lyst til at banke panden mod en mur (eller en pude – det andet må gøre ondt),« skriver hun.

Rebecca Laudrup var ikke typen, der havde store armbevægelser. Faktisk var hun usikker, selvom hun ikke viste det til de andre. Og hellig.

I bogen skriver hun, at hun aldrig har stjålet så meget som et tyggegummi fra den lokale kiosk eller pjækket fra skole. Faktisk var hun oversød og havde svært ved at sige fra.

Det resulterede i, at hun på et tidspunkt havde to kærester på samme tid, fordi hun ikke ville gøre den ene ked af det. Hun fortalte også 4-5 veninder, at de hver især var hendes bedste veninde, så ingen følte sig uden for.

»Jeg var en bangebuks,« skriver hun og fortæller, at hun også havde en mor, som var meget beskyttende.

»Jeg blev halvfuld første gang til min kusines konfirmation, fordi jeg vidste, at min mamma var der, og hun havde altid sagt til mig 'Når du skal drikke, så vil jeg være tæt på, så jeg ved, at alt er okay'«.

I april blev Rebecca Laudrup gift med Frederik Svejborg, hvilket skete ved et storstilet bryllup på Holckenhavn Slot ved Nyborg.

Her tog den 25-årige brud og hendes mand fusen på alt og alle, da de lige inden vielsen afslørede, at de faktisk allerede var blevet gift én gang. Det skete, inden de sammen flyttede til Hongkong i forbindelse med Frederik Svejborgs arbejde.

»Vi blev gift hjemme hos min mor og far i lejligheden i København for to år siden,« afslørede en smilende og glad Rebecca Laudrup lige efter ceremonien i slotskirken.

Ud over at arbejde for ELLE har Rebecca Laudrup sin egen blog, og så er hun også uddannet stylist.