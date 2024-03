Vinicius Junior scorede to mål for Real Madrid, der fik uafgjort efter at have været bagud 0-2 mod Valencia.

Vinicius Junior blev den helt store hovedperson, da Real Madrid lørdag aften 2-2 i La Liga.

Den 23-årige brasilianer scorede to gange for Real, satte Valencia i gang med en fejl og var i det hele taget allevegne.

Kampen var i forvejen speciel for Vinicius Junior, der var tilbage på stadionet Mestalla for første gang, siden han i maj sidste år blev udsat for racisme på Valencias hjemmebane.

Sagen fik noget af et efterspil, da Valencia i en række kampe skulle lukke en tribune, og flere fans blev anholdt. I det hele taget satte optrinet gang i tiltag, der havde til hensigt at komme racisme i spansk fodbold til livs.

Lørdag aften var Vinicius Junior tydeligvis meget opsat på at tage personlig revanche for den beskæmmende oplevelse, og han var spilleren med mest initiativ i indledningen.

Pudsigt nok var Vinicius Junior med til at sætte ild til kampen for hjemmepublikummet. Han mistede bolden i eget felt nede ved baglinjen, og efter et indlæg kunne Hugo Duro dirigere Valencias føringsmål ind med hovedet i det 27. minut.

Bare tre minutter senere blev en endnu større Real-fejl også dyr.

Daniel Carvajals forsøg på en tilbagelægning til målmanden blev opsnappet af ukraineren Roman Yaremchuk, der afdriblede sin landsmand i Real-målet, Andriy Lunin, og scorede til 2-0 i det tomme mål.

Real var rystet i den efterfølgende periode, men fandt alligevel en vej tilbage i kampen.

I halvlegens sidste minut havnede bolden lidt heldigt foran Vinicius Junior, der fra klos hold kunne sende reduceringen ind over stregen, hvorefter han knyttede næven op mod Valencia-fans.

Real pressede hårdt i den første del af anden halvleg, og Giorgi Mamardashvili måtte diske op med en stor redning for at forhindre Jude Bellingham i at udligne.

Et kvarter før tid slog Vinicius Junior så til igen. Brahim Díaz sendte en høj bold til bageste stolpe, hvor Vinicius på kanten af offside headede udligningen i mål.

I slutfasen bød begge hold ind på at score sejrsmålet, og Real havde bolden i nettet i otte minutters overtid, men dommeren havde fløjtet af, før Bellinghams hovedstød gik i mål.

Det udløste store protester fra Reals spillere, og det endte i stor dramatik på grønsværen.

Med det uafgjorte resultat fører Real Madrid La Liga med syv point ned til Girona, der søndag kan reducere afstanden til fire point ved at slå Mallorca på udebane.

/ritzau/