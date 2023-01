Lyt til artiklen

Hun blev for alvor kendt i Sverige, da hun deltog i realityprogrammer som Paradise Hotel og Ex On The Beach.

Men hvad de færreste vidste, da hun var på skærmen, det var, at nu 30-årige Alexandra Nord gemte på et særligt talent.

Inden hendes tv-karriere var hun nemlig på kontrakt som professionel fodboldspiller i England - og den karriere har hun nu genoptaget hos Brentford i London efter et par år i den svenske realityverden.

Og med det føler hun, at hun igen har fundet sig selv: For tiden i reality er en tid, hun vil glemme - og derfor har hun gjort noget så drastisk, som at slette alle billeder fra sin tv-tid.

»Det var en periode af mit liv, hvor jeg følte mig fortabt, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville,« fortæller Nord til Expressen.

Hun spillede ikke fodbold på grund af en sjælden ledsygdom, der gjorde hende ukampdygtig - og derfor fandt hun vej til reality.

Men tv-livet var ikke hende, viste det sig - og nu vil hun glemme alt om det.

»Det er ikke mig. Det føles ikke som mig. Det føles, som om, det var en anden person. Det her (livet som fodboldspiller, red.) føles meget mere som mig. Det er det, jeg gerne vil fortælle om.«

»Realitylivet er bag mig, og det har aldrig rigtig været mig. Det har aldrig føltes naturligt, og jeg har følt mig meget misforstået. Derfor følte jeg, at jeg virkelig gerne ville slette den tid,« fortæller Alexandra Nord.

Nord og Brentford spiller i den tredjebedste engelske række, og hun håber på, at hun kan være med til at rykke holdet op i den kommende tid.