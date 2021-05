To mål i kampens sidste kvarter sikrede Real Madrid en 2-0-sejr over Osasuna i den spanske liga.

Længe lignede det Real Madrids tredje 0-0-kamp i fire forsøg. Men på en effektiv slutspurt lykkedes det til sidst titelbejleren at hente tre livsvigtige point i topstriden, da Osasuna blev slået 2-0 i den spanske hovedstad.

Brasilianerne Eder Militão og Casemiro stod for scoringerne, der begge faldt i det sidste kvarter af kampen.

Med sejren holder Real Madrid snor i førerholdet Atlético Madrid, der har et forspring på to point med fire kampe tilbage.

Kampen viste dog igen, at scoringerne ikke kommer let til Zinedine Zidanes tropper for tiden.

Holdet har på det seneste skuffet med målløse opgør med både Getafe og Betis, og også denne gang kneb det længe med at spille sig frem til oplagte chancer.

Eden Hazard misbrugte første halvlegs bedste tilbud. Han modtog en høj aflevering til højre for mål, men ramte ikke bolden helt rent med sin flugter, så målmand Sergio Herrera kunne vippe den over overliggeren.

Midt i anden halvleg sendte Rodrygo et skudforsøg lige uden om den ene opstander, og tiden begyndte at blive knap for hjemmeholdet.

Farligst var holdet faktisk på dødbolde, når stopperen Eder Militão kom trampende frem i feltet. Brasilianeren var flere gange tæt på, og det var ingen overraskelse, at åbningsmålet skulle komme fra ham.

Et kvarter før tid steg han til vejrs og pandede Iscos hjørnespark i nettet, mens Zidane opførte en jubeldans på sidelinjen.

Få minutter senere blev opgøret endegyldigt afgjort af Casemiro, der noget tilfældigt fik foden på en aflevering fra Karim Benzema og snød Herrera i gæsternes mål.

Med sejrene til de to Madrid-klubber er de øvrige guldbejlere, Barcelona og Sevilla, under pres, inden de skal i aktion i de kommende dage.

Barcelona skal søndag til Valencia, mens Sevilla mandag får besøg af Athletic Bilbao.

/ritzau/