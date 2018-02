Den pressede Real Madrid-træner, Zinédine Zidane, fik lidt luft, da hans hold onsdag vandt 3-1 på hjemmebane over Paris Saint-Germain i den første ottendedelsfinale i Champions League.

»Vores motivation er altid stor. Det er ikke for ingenting, vi har vundet Champions League to år i træk. Turneringen betyder meget for Real Madrid,« sagde Zinédine Zidane efter kampen til TV3+.

I denne sæson betyder Champions League nok endnu mere end normalt for Real Madrid.

Årsagen er, at Real Madrid som forsvarende mester kun ligger nummer fire i den spanske liga, så mesterskabet er reelt væk. Desuden er klubben slået ud af den spanske pokalturnering.

Zinédine Zidane har selv tidligere sagt, at kampene mod Paris Saint-Germain bliver afgørende for, om han får lov at fortsætte som træner i klubben. Selvom klubben vandt både mesterskabet og Champions Laegue i sidste sæson, så er hans kredit opbrugt. Kun succes i Champions League kan redde ham.

»I aften var en sejr for holdånden. Hele holdet vandt sammen - både dem, der spillede 90 minutter, ham der spillede 80 minutter, og ham der kun spillede 10 minutter,« sagde Zinédine Zidane.

Resultatet 3-1 giver de kongelige madrilenere et fornuftigt udgangspunkt. Men udebanemålet betyder, at PSG blot skal vinde 2-0 på hjemmebane for at gå videre til kvartfinalen.

»Vi er ikke videre endnu, men alt skal sættes ind på, at vi gør det,« sagde den 45-årige franskmand.