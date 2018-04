Straffe eller ikke straffe?

Debatten eksploderede onsdag aften, da dommer Michael Oliver pegede på pletten i de allersidste sekunder af Champions League-kvartfinalen mellem Real Madrid og Juventus.

Juventus-spillerene gik amok og råbte fejldom. Det samme gjorde tilskuere på både tribunen og hjemme i stuerne, på barerne og de sociale medier.

Men spørger man den tidligere topdommer og seneste danske repræsentant i sort ved en international slutrunde, Claus Bo Larsen, bør al kritik forstumme.

»Selvfølgelig var der straffespark,« siger han.

»Folk siger altid i sådanne situationer, at det bare bliver dømt, fordi Real Madrid er hjemmehold, og de derfor får det hele. Men hvis det var sket i den anden ende, skulle han også have dømt det.«

I situationen, der fik Michael Oliver til fløjte for straffespark, gik Juventus-forsvareren Mehdi Benatia i ryggen på Real Madrid-angriberen Lucas Vazquez for at forhindre ham i at score i en ellers fri position.

Kritikere mener, at Vazquez faldt for let, men det argument køber Claus Bo Larsen ikke:

»Forsvarsspilleren fra Juventus er på den modsatte side af bolden, og han kan slet ikke komme til at ramme den, hvis han ikke lige får skubbet ham lidt væk. Derfor giver han ham et lille pikant skub med den ene hånd og sætter så benet ind foran ham, så han mister balancen. Og så er der straffespark.«

»Der er ingen tvivl om, at hvis Juventus-spilleren ikke rør Vazquez, så scorer han. Det er der ingen tvivl om. Han er helt fri jo,« siger han.

Andre tidligere dommere har givet deres vurdering af den kampafgørende situation. Blandt andre forhenværende superligadommer, Kenn Hansen, der blandt andet mener, at Michael Oliver i løbet af kampen havde lagt en linje, hvor spillerne fik lov til at gå hårdt til hinanden.

Jeg synes, det kan dømmes. Uden tvivl. Men vurderet på hele situationen, synes jeg ikke, det burde været dømt. Her tænker jeg på linjen i en meget fysisk kamp (ikke at der er 30 sekunder tilbage). — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) April 11, 2018

Det anerkender Claus Bo Larsen, men det ændrer ikke ved, at dommen i sidste sekund var korrekt:

»Han har tilladt mange ting i kampen, hvor de har fået lov til at gå lidt mere til den, ja. Men den her situation er så giftig, for uanset, hvad han gør, er der ballade. Det er jo ikke en situation, hvor man bare kan sige, at der er klokkeklart straffespark. Men han giver dommeren muligheden for at dømme det, fordi han går ind og puffer ham. Og hvis man ser den igen i superslow, så kan man se, at Real Madrid-spilleren lige får lidt overbalance, fordi han lige får det puf i ryggen, og så kan den anden komme ind og nå bolden. Ellers havde han aldrig nået bolden,« siger han.

Til gengæld vil Claus Bo Larsen gerne komme de personer i møde, der mener, at dommer Michael Oliver overreagerede ved efter det dømte straffespark at vise Juventus-målmand Gianluigi Buffon ud for brok:

»Han (Buffon, red.) kalder ham (dommeren, red.) nogle ting, som man ikke skal gøre. Det er klart. Jeg tror, han tror, at det er Buffon, der river fat i ham, og som dommere har vi det altid sådan, at hvis der er nogen, der rør en eller puffer til en, så er man nødt til at reagere. Det finder vi os ikke i, for så er man gået for langt.«

»Jeg synes, han skulle have skyndt sig ud i siden, så alle kunne løbe hen med front mod ham, for så kunne han se, hvem der gjorde hvad. Men reglerne er også, at hvis nogen bruger klart upassende sprog, så skal han smides ud. Og tro mig: Det har ikke været sjovt, at stå i den situation,« siger Claus Bo Larsen.