Det er umådeligt svært at se, hvordan Gareth Bale skal blive en publikumsyndling på Bernabeu efter den netop overståede landsholdspause.

Her gjorde Real Madrid-stjernen ikke meget for at skjule sine prioriteter, da han med et stor smil bar et banner med påskriften:

»Wales. Golf. Madrid. I den rækkefølge.«

Og det har naturligvis affødt en masse vrede blandt Real Madrids fans, som næppe kan forstå, at Gareth Bale prioriterer golf over fodboldklubben.

Lørdag var det så tid til kontant afregning, og fansene fra Real Madrid buhede i stor stil ad ham, da han i anden halvleg blev skiftet ind i 3-1-sejren over Real Sociedad.

Og nogle af fansene havde gjort brug af samme metode for at håne spilleren, der flere gange har været på vej væk fra kongeklubben.

Ud over en emoji, der signalerer en lukket mund til Gareth Bale, står der på banneret, at langt mindre stjerner som Rodrygo, Vinicius Junior og Lucas Vazquez står foran waliseren, hvis det stod til dem.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane brugte efter kampen en del krudt på at forklare, at det ikke er hensigtsmæssigt, at fansene er efter Bale på den måde.

»Jeg håber ikke, det fortsætter sådan resten af sæsonen. Vi ønsker, at fansene er med os fra start til slut, men vi kan ikke kontrollere det. Fansene har ret til at gøre, hvad de vil, men jeg vil bede dem om at støtte alle spillerne,« siger Zidane til Marca og fortsætter:

»Om det er fair eller ej, vil jeg ikke sige. Alle må have deres egen mening. Vi har brug for fansene, men kan ikke kontrollere, hvad de gør.«

Gareth Bale kom i 2013 til Real Madrid som et rekordkøb, men er aldrig blevet den store profil, som han var tiltænkt.

I denne sommer har han så været tæt på at komme væk, men det blev ikke til noget, og siden har Real Madrid-træneren Zidane selv haft sine problemer med Bale. Det kan du læse mere om her.