Real skulle vinde for at tage førstepladsen i Primera Division, men måtte nøjes med 0-0 hjemme mod Real Betis.

Real Madrid havde alletiders mulighed for at spille sig på førstepladsen i Primera Division lørdag aften.

Da FC Barcelona tidligere lørdag overraskende tabte 1-3 mod Levante, så ville en sejr til Real Madrid have bragt klubben på førstepladsen.

Sådan gik det dog ikke, da Zinedine Zidanes tropper skuffede ved at spille 0-0 mod Real Betis på eget græs.

Ferland Mendy fik en stor mulighed efter 65 minutter efter et sololøb, men afslutningen manglede akkurat lidt for at kaste en scoring af sig.

Zinedine Zidane forsøgte at øge offensiven i anden halvleg, da han sendte Junior Vinicius i spil i stedet for Rodrygo efter 65 minutter.

Vinicius forsøgte at øge presset mod Betis-forsvaret med gennembrud, men kunne ikke medvirke til at finde vej til netmaskerne.

Seks minutter før tid blev Karim Benzema så afløst af Luka Jovic, men heller ikke den ændring kastede mål af sig.

Dermed topper Barcelona stadig ligaen trods lørdagens nederlag med 22 point.

Det skyldes dog en bedre målscore, da Real også med det ene point nåede op på 22 af slagsen.

Lige efter følger Atlético Madrid og Sevilla, som bragede sammen tidligere lørdag.

Her kunne en vinder have taget førstepladsen inden Reals kamp, men opgøret endte 1-1.

Sevilla bragte sig foran efter 28 minutter, da Franco Vázquez headede bolden i mål og Sevilla på 1-0, men Álvaro Morata udlignede til slutresultatet efter en times spil.

Kort efter udligningen misbrugte Diego Costa et straffespark for Atlético.

Barcelona var foran 1-0 ude mod Levante, men inden for syv minutter i anden halvleg vendte hjemmeholdet det hele på hovedet med tre mål, som sikrede den overraskende 3-1-sejr.

/ritzau/