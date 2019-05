Det sejler i Real Madrid i denne sæson - og det finder kaptajnen på det hvide skib, klubpræsident Florentino Perez, sig ikke i.

Derfor har den mangeårige mægtige mand i Kongeklubben tænkt sig at springe banken for at hente fem fuldfede stjerner til den i forvejen stjernespækkede klub.

Ifølge Madrid-sportsavisen AS har Perez sammen med træner Zinedine Zidane identificeret de fem forstærkninger, som inkluderer Christian Eriksen, som klubben vil bruge over en halv miliard euro på at hente til den spanske hovedstad.

Foruden Eriksen, som har angiveligt har lavet en mundtlig aftale med Real Madrid, er der tale om Chelsea-10'eren Eden Hazard, Manchester Uniteds VM-guldvinder Paul Pogba, Eintracht Frankfurt-bomberkometen Luka Jovic og Olympique Lyons midtbanetalent Tanguy Ndombélé.

Eriksen og Hazard jagtes af Real Madrid. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Eriksen og Hazard jagtes af Real Madrid. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Ifølge AS, som citerer britiske medier, så vil Pogba koste 150 millioner euro, Hazard vurderes til 112 millioner euro, mens Real Madrid, ifølge avisen, ikke vil betale mere end 85 millioner euro for Christian Eriksen, selvom Tottenham ventes at vil have mere for deres danske midtbanestjerne - 100 millioner euro mindst.

Dertil 80 millioner euro for Ndombélé og 60 millioner euro for 21-årige Jovic, som er et af de hotteste angrebstalenter i Europa, hvilket han viste i aftes med sit mål mod Chelsea i Europa League-semifinalen.

I forvejen har Real Madrid købt forsvarsspilleren Eder Militao i FC Porto for 50 milllioner euro. I alt lyder regningen dermed på 540 millioner euro, hvilket svarer til svimlende fire milliarder kroner.

Det overstiger det beløb, som Real Madrid har brugt på at købe 23 spillere i de sidste fem år, hvilket har kostet klubben omkring 3,4 milliarder kroner. Se forsiden på AS i dag (artiklen forstætter under billedet):

Forsiden på AS i dag. Vis mere Forsiden på AS i dag.

Og hvordan skal denne shopamok-gåen fra Real Madrid finansieres? Det gransker AS også i.

Florentino Perez' plan er, at han først og fremmest vil sælge spillere. Her kan Mateo Kovacic, Gareth Bale og James Rodriguez give lidt tiltrængt mønt.

Derudover ventes det, at Real Madrid snart annoncerer en ny lukrativ sponsoraftale med Adidas, samtidig med at storklubben har lidt over en milliard kroner på kistebunden, som er øremærket til transfer.

Resten skal lånes i de velvillige banker i hovedstaden, som i forvejen har tænkt sig at hjælpe til med finansieringen af det gigantiske renoveringsprojekt af hjemmebanen, Bernabeu.