Serbiske Luka Jovics skifte fra Eintracht Frankfurt markerer et nyt projekt i Real Madrid, siger præsident.

Den spanske storklub Real Madrid er i gang med et nyt projekt efter en skuffende sæson.

Onsdag præsenterede klubben den 21-årige serbiske angriber Luka Jovic, der i sidste sæson scorede 17 mål i Bundesligaen samt 10 mål i Europa League for Eintracht Frankfurt.

- Jeg er den lykkeligste fyr i verden lige nu, efter jeg er skiftet til så stor en klub. Jeg vil gøre alt for at hjælpe Real Madrid til flere trofæer og titler, siger Luka Jovic.

Han har skrevet under på en seksårig kontrakt, og tilgangen af den serbiske bomber er markeringen af et nyt projekt i Real Madrid, mener klubbens præsident Florentino Pérez.

- Dette er begyndelsen på et nyt projekt for den kommende sæson. Vi ved, vi er nødt til at arbejde hårdt, for resultaterne har ikke været, som vi havde forventet.

- Men denne klub giver aldrig op, og det vil vi bevise. Det var unikt og magisk at vinde fire Champions League-titler i løbet af fem år, men nu har vi et ansvar for - og en mission om - at vende tilbage på vindersporet, siger præsidenten.

Tidligere i sommerens transfervindue har Real Madrid hentet den belgiske stjernespiller Eden Hazard i Chelsea samt den brasilianske forsvarsspiller Eder Militao i Porto.

/ritzau/