Real Madrids midtbanespiller Casemiro kritiserer spillet på banen og mener ikke, man kan klandre træneren.

Barcelona. Real Madrid har spillet flot fodbold i perioder, men generelt har sæsonen været forfærdelig.

Det mener Casemiro, oprydderen på Real Madrids midtbane, efter det ydmygende nederlag på 1-5 ude til FC Barcelona.

- Resultatet afspejler hele vores sæson, som har været en katastrofe.

- Det handler ikke om taktik eller attitude, det er det hele. Spillerne er nødt til at løbe mere og kæmpe mere.

- Vi spiller ikke godt, og vi kan ikke bebrejde træneren, da det er os spillere, som skal præstere på banen, siger Casemiro ifølge Reuters.

Dermed forsvarer han Real Madrid-træner Julen Lopetegui, som har tabt 6 ud af 14 kampe, siden han blev træner i den spanske storklub.

- Vi alle ved, hvordan fodboldverdenen fungerer. Det endelige ansvar ligger hos træneren - jeg er ikke dum, siger Lopetegui ifølge goal.com.

- Her vinder vi sammen og taber sammen. Jeg mener stadig, at vi er på et tidligt stadie i sæsonen, og at Real Madrid kommer til at juble i år.

- Jeg er ked af det lige nu, men jeg er fuldt ud i stand til at lede denne gruppe. Jeg ved, at det hele kan vendes rundt, siger han.

Barcelona-angriberen Luis Suarez scorede tre mål i sejren, og det betød, at savnet af Lionel Messi, der har brækket armen, ikke blev mærkbart.

- Vi skal være stolte over at have verdens bedste spiller. Men vi har vist, at vi har et fantastisk hold, og vi har også en fantastisk træner, siger Suarez.

Barcelona-træner Ernesto Valverde var tilfreds med indsatsen, selv om Real Madrid spillede bedst i starten af anden halvleg.

- Vi havde 15 vanskelige minutter, men vi leverede en fantastisk præstation, siger Valverde.

Real Madrid er efter nederlaget syv point efter FC Barcelona, som topper Primera Division efter ti kampe.

/ritzau/