FC Barcelona ydmygede rivalerne fra Real Madrid med en knusende 5-1-sejr hjemme på Camp Nou efter et hattrick fra Luis Suarez og mål fra Arturo Vidal og Jordi Alba.

Marcelo scorede for Real, som spillede en tam første halvleg, men kom bedre med efter pausen. Til sidst faldt det kriseramte storhold dog sammen, hvilket kan betyde enden for træner Julen Lopetegui.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her er B.T. Sports karakterer til de to holds spillere.

FC Barcelona 4-4-2

Marc-André ter Stegen 6

Sergi Roberto 8

Gerard Piqué 7

Clément Lenglet 6

Jordi Alba 8

Arthur (ud: 87.) 7

Sergi Busquets 7

Ivan Rakitic 7

Rafinha (ud: 68.) 6

Luis Suarez 9

Philippe Coutinho (ud: 74.) 8

Nelson Semedo (ind: 68.) 6

Ousmane Dembele (ud: 74.) UB

Arturo Vidal (ind: 87.) UB