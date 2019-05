Real Madrid slipper for at betale 137 millioner kroner, lyder dommen ved den europæiske domstol.

Den spanske storklub Real Madrid vandt onsdag en ankesag ved den europæiske domstol under EU.

Onsdagens dom betyder, at Real Madrid slipper for at skulle betale 18,4 millioner euro svarende til godt 137 millioner kroner, som klubben ellers blev dømt til at skulle betale tilbage i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dengang i 2016 vurderede domstolen, at Real Madrid havde modtaget ulovlig statsstøtte,

EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) konkluderede, at Real Madrid i 2011 købte sig til et landområde på alt for favorable vilkår.

Bystyret kompenserede Real Madrid med et beløb på 22,7 millioner euro, hvilket ifølge EU-Kommissionen var 18,4 millioner euro for meget.

Real Madrid betalte penge tilbage, men ankede samtidig dommen.

- Jeg er absolut overbevist om, at vi vil vinde, sagde Real Madrid-præsident Florentino Pérez ved den lejlighed i 2016.

/ritzau/