Real Madrid delte tirsdag morgen en kedelig besked med deres fans forud for aftenens Champions League-opgør mod Atalanta.

På deres Twitter-profil oplyste man således om, at den unge brasilianer Rodrygo havde pådraget sig en skade, og linkede i den forbindelse til klubbens hjemmeside.

Her forklarede man, at Real Madrid-kanten var ude med en muskelskade i sit højre lår.

Det var dermed endnu mere dårligt nyt for den spanske storklub, der mandag måtte meddele, at superstjernen Eden Hazard igen-igen er blevet placeret på listen af skader.

Sådan så det ud på Real Madrids Twitter-profil, inden de cirka en halv time senere slettede nyheden. Vis mere Sådan så det ud på Real Madrids Twitter-profil, inden de cirka en halv time senere slettede nyheden.

Adskillige fodboldjournalister delte også nyheden videre, men omkring 30 minutter senere var både Twitter-opslaget og nyheden på hjemmesiden væk.

Det skyldes, at klubben var blevet hacket. Det skriver en række spanske medier, herunder AS.

Dermed er Rodrygo altså blandt de tilgængelige spillere, som træner Zinedine Zidane kan vælge til sin startellever tirsdag, når italienske Atalanta kommer på besøg.

Her skal madrilenerne forsøge at spille sig videre til kvartfinalerne i årets Champions League, efter de i det første opgør mod Joakim Mæhle og co. vandt 1-0.

Derudover skal Manchester City også i kamp tirsdag, når de møder Borussia Mönchengladbach.