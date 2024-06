Dani Carvajal og Vinicius Junior stod for de to mål, der sikrede Real Madrid en 2-0-sejr over Dortmund.

Real Madrid overtog lørdag endnu en gang fodboldtronen i Europa.

Den spanske storklub vandt Champions League-finalen 2-0 over tyske Borussia Dortmund.

Tyskerne, der var undertippede fra start, var langt hen ad vejen godt med og havde særligt i første halvleg flere store muligheder, der dog blev misbrugt.

I anden halvleg viste Real Madrid, hvilken massiv europæisk rutine, som klubben indeholder, da to mål i de sidste 17 minutter afgjorde kampen.

Dani Carvajal og Vinicius Junior stod for de to spanske scoringer.

Det er 15. gang, at det spanske storhold vinder Europas fineste klubturnering og 8. gang i dette årtusind. Senest var i 2022.

Sejren er også med til at holde liv i Real Madrid vilde finalestatistik i den fornemme turnering. Holdet har ikke tabt en finale siden 1981, hvor turneringen hed Europa Cuppen for mesterhold.

Dortmund var ellers godt med fra begyndelsen af kampen, der startede jævnbyrdigt.

Langsomt var det som forventet Real Madrid, der tog taktstokken og sad på boldbesiddelsen.

Spanierne havde dog svært ved at lirke den velorganiserede tyske defensiv op.

Samtidig lurede tyskerne på Real Madrid bagrum, og efter 20 minutter var Dortmund for alvor tæt på.

Dani Carvajal kiksede totalt spaniernes offsidelinje, og det gav Karim Adeyemi en friløber mod Thibaut Courtois i Real Madrid-målet. Adeyemis træk forbi Courtois blev dog for langt, og chancen løb ud i sandet.

To minutter efter var tyskerne igen tæt på et føringsmål, da angriberen Niclas Füllkrugs forsøg tog indersiden af spaniernes ene opstander.

Tyskerne var ikke færdige med at brænde store chancer. Efter en lille halv time var det igen Adeyemi, der var tæt på et føringsmål, men Courtois afviste stærkt i målet.

De mange nærgående Dortmund-forsøg fik Real Madrid til at trække sig længere tilbage på banen for at få styr på de defensive geledder, og det satte en prop i.

Pausen kom tiltrængt for Real Madrid, der kom bedre ud til anden halvleg. Spanierne havde dog stadig svært ved at åbne tyskernes defensiv op.

Som anden halvleg skred frem, viste Real Madrid, hvilken rutine holdet har i europæiske finaler og pressede tungere på for et føringsmål.

Efter 74 minutter kom det spanske mål fra Dani Carvajal, der ellers særligt i første halvleg havde store defensive problemer.

Toni Kroos, der efter sæsonen indstiller karrieren, sendte et hjørnespark ind i pandebrasken på Carvajal, der fra forreste stolpe flot steg til vejrs og headede bolden i mål.

Tre minutter efter havde Jude Bellingham mulighed for at fordoble føringen, men midtstopperen Nico Schlotterbeck kom i vejen med en blokering.

Real Madrid havde flere gode muligheder, og i det 82. minut slog Vinicius Junior til.

Dortmunds Ian Maatsen spillede bolden lige i fødderne på Jude Bellingham, der hurtigt fandt Vinicius Junior, som kynisk straffede fejlen.

Niclas Füllkrug troede i slutminutterne, at han havde genskabt spændingen i opgøret, men Dortmund-angriberens hovedstødsmål blev annulleret for offside.

