Santiago Solari står noteret for tre sejre og en målscore på 11-0 i sin tid som Real Madrids cheftræner.

Det er kun gået en vej for den spanske storklub Real Madrid, siden holdet i sidste uge fyrede Julen Lopetegui og erstattede ham med Santiago Solari på cheftrænerposten.

Real Madrid har vundet tre ud af tre kampe med Solari ved roret med en samlet målscore på 11-0, men Solari betragter ikke sig selv som manden bag den afblæste krise hos de sidste tre års Champions League-vindere.

Det siger han efter onsdagens overbevisende 5-0-sejr på udebane over tjekkiske Viktoria Plzen i Champions League-gruppespillet.

- Det er umuligt at vinde med 5-0 i Champions League uden at have spillet en god kamp. Så jeg er meget glad, men det handler om spillerne - vi har nogle brillante spillere, der ikke har nogen begrænsninger.

- Spillerne fortjener den her sejr, og så skal vi rette fokus mod den næste kamp, siger Solari ifølge uefa.com.

Real Madrid spillede med stor selvtillid i første halvleg og førte med 4-0 ved pausen over bundproppen i gruppe G. Selv om spillerne sparrede på kræfterne efter pausen, blev føringen udbygget.

I lighed med sin træner mener forsvarsspilleren Alvaro Odriozola også, at den overbevisende sejr giver spillerne troen på, at de nu er på rette vej efter en svær periode.

- Det var en god aften. Vi havde brug for sådan en kamp til at få vores selvtillid op på det rette niveau. Det var en god måde at komme ind til weekendens kamp mod Celta Vigo på, siger han.

/ritzau/