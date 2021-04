Liverpool-forsvaret kiksede flere gange i Champions League-nederlaget på 1-3 til Real Madrid.

Real Madrid står med gode kort på hånden før returopgøret mod Liverpool i Champions Leagues kvartfinale.

Det kan spanierne til dels takke et sløjt Liverpool-forsvar for.

Hjemme på den midlertidige hjemmebane, Alfredo Di Stéfano Stadium, vandt spanierne 3-1 efter to scoringer af Vinicius Junior og en af Marco Asensio.

Mohamed Salahs udebanemål giver dog Liverpool en smule håb før det omvendte opgør på Anfield i næste uge.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har sæsonen igennem kæmpet hårdt for at fikse de problemer, der blandt andet er skabt af langvarige skader til stopperne Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Matip.

I tirsdagens kvartfinale var de defensive problemer tydelige.

Ved Real Madrids mål til 1-0 slog den tyske landsholdsspiller Toni Kroos en lang bold ned bag gæsternes firebackkæde. Lynhurtige Vinicius Junior var hurtigst på bolden og sparkede nemt spanierne foran efter 27 minutter.

Gæsternes defensiv var i gavehumør, og det kostede igen ni minutter senere.

Asensio opsnappede en håbløs tilbagelægning fra Trent Alexander-Arnold, vippede elegant over Alisson Becker og sparkede bolden i nettet.

Kun en stor afbrænder af Asensio forhindrede Real Madrid i at komme på 3-0, efter at lejesvenden Ozan Kabak kiksede et forsøg på at spille bolden tilbage.

Liverpool havde brug for lidt offensiv kreativitet for at komme tilbage i opgøret, og det kom fem minutter inde i anden halvleg.

Diogo Jota tog sagen i egen hånd, da han driblede et par meter uden for feltet. Hans kiksede skudforsøg fandt Salahs fødder, og egypteren kvitterede med en reducering.

Så var udgangspunktet pludselig et helt andet for begge hold, men Vinicius sørgede for en komfortabel hjemmesejr med sin anden scoring i opgøret.

Efter 65 minutter satte han indersiden på et indlæg fra Luka Modric, og Alisson fik blot dirigeret bolden i eget net med handsken.

3-1-resultatet passede Real Madrid godt, og Zinedine Zidanes tropper har nu gode forudsætninger for at spille sig i semifinalen.

/ritzau/

