Santiago Solari fik sit første nederlag som Real Madrid-træner, da storklubben fik en på lampen mod Eibar.

Under den nye træner Santiago Solari er Real Madrid indtil videre gået fra sejr til sejr efter en sløj sæsonstart, der kostede Julen Lopetegui jobbet, men lørdag eftermiddag gik den ikke længere for Solari.

På udebane mod Eibar indkasserede Real et nederlag på 0-3 og bliver dermed på sjettepladsen i den spanske liga med 20 point for 13 kampe. Eibar er blot to point efter på syvendepladsen.

Real Madrid havde et lille spilovertag, men havde meget svært ved at omdanne overtaget til store chancer, mens Eibar var yderst pågående og skarpe i udførelsen, når holdet slog kontra.

Eibars kontramaskine slog til første gang efter et kvarter. Bolden blev ført kvikt frem i venstre side, og efter et mislykket forsøg havnede bolden hos Gonzalo Escalante, der fik skrabet bolde over stregen til 1-0.

Syv minutter efter pausen blev føringen fordoblet. Marc Cucurella viste godt overblik og serverede en perfekt aflevering til Sergi Enrich, der sikkert sendte bolden ind ved stolpen.

Fem minutter senere var Enrich så i oplæggerens rolle. Ved baglinjen snittede han et indlæg fra venstre videre, og så kunne Kike relativt nemt skubbe bold i mål til 3-0 fra klos hold.

Real Madrid forsøgte at mobilisere et comeback, men intet ville lykkes for de højtbetalte stjerner på dagen.

Dermed mistede Real terræn i den tætte topstrid. Ærkerivalen Barcelona fører ligaen an med 24 point inden lørdagens topbrag mod Atlético Madrid på udebane.

/ritzau/