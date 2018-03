»Jeg ville hente Neymar.«

Sådan lyder det fra Real Madrid-stjernerne Casemiro og Dani Carvajal, der begge gerne ser den brasilianske superstjerne Neymar i den hvide Madrid-trøje.

»Med den kvalitet han har, så ville jeg hente ham. Uden tvivl,« siger Real Madrids midtbanemand Casemiro til El Partidazo.

Højrebacken Dani Carvajal var i radioen, hvor han blev spurgt, om han helst så Neymar eller Atlético Madrid-stjernen Antoine Griezmann i den spanske hovedstadsklub.

»Den er svær. Men eftersom han har gjort det meget svært for mig, så ville jeg hente Neymar,« siger forsvarsspilleren til Radio Marca.

Den 26-årige PSG-profil er i øjeblikket ude med et brud i foden, der forhindrer i at spille i omkring to til tre måneder.

Der har da også været adskillige rygter, der sendte brasilianeren væk fra Paris Saint-Germain og spanske medier har blandt andet fortalt, at både Real Madrid og hans tidligere klub Barcelona er inde i billedet.

Og Real Madrids Casemiro har da også mange rosende ord at sige om sin landsmand.

»Neymar har været spektakulær, siden han var 11 år. Han laver vilde ting. Han ved, at døren altid er åben for ham i Real Madrid, men han er glad i Paris,« fortæller Casemiro, der dog heller ikke tror, at PSG-stjernen kommer til klubben.

»Han er en stor spiller - en af de tre bedste i verden. Han kan gøre, hvad han vil uden for banen, så længe han fortsætter med at gøre det, han gør på banen. Han ville også enes rigtig godt med Cristiano Ronaldo,« siger Casemiro.