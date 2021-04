Marcelo startede på banen for Real Madrid tirsdag aften, da de spillede 1-1 med Chelsea på hjemmebane i den første af to Champions League-semifinaler.

Men når der er returkamp i London på onsdag, bliver det muligvis uden brasilieren i truppen. Og årsagen er mærkværdig.

Det skyldes nemlig, at Marcelo muligvis skal være valgobservatør ved et lokalvalg i Madrid på tirsdag. Det skriver El Mundo.

Og hvordan kan det så lade sig gøre?

Foto: JuanJo Martin Vis mere Foto: JuanJo Martin

Alle stemmeberettigede spaniere kan blive indkaldt som valgobservatør, og selv om Real Madrid-stjernen har spillet over 50 landskampe for Brasilien, fik han spansk statsborgerskab i 2011.

De udvalgte spaniere kan dog blive fritaget for tjeneste, men det kræver en god grund.

Det kræver formildende omstændigheder, og her er meldingen altså indtil videre, at et returopgør i fodboldens Champions League falder uden for den kategori.

Real Madrid håber dog på, at brasilieren får dispensation. Det er i hvert fald sket før.

I både 2015 og 2019 var henholdsvis Bilbao-angriber Iniaki Williams og målmand i Levante Aitor Fernandez tilfældigt udvalgt til lignende opgaver.

Begge spillere fik dog dispensation til at spille de valgkolliderende kampe og kunne derfor snøre støvlerne. Og det er altså, hvad Real Madrid også håber på denne gang.

Hvis Marcelo ikke slipper udenom tjansen, kan han se frem til at modtage cirka 440 danske kroner for arbejdet.