Real Madrid-stjernen Sergio Ramos afleverede efter Champions League-finalen i 2017 en positiv dopingprøve, men undgik alligevel straf.

Det skriver Politiken med henvisning til dokumenter whistleblower-platformen Football Leaks, som tyske Der Spiegel har fået overdraget.

Der er ifølge dokumenterne tale om stoffet dexamethason, som er på listen over forbudte substanser hos Det Internationale Antidopingagentur Wada.

Brugen af dexamethason hos læger, der behandler spillere, er lovligt mellem kampe, men hvis det bruges, skal det fremgå af en protokol ved efterfølgende dopingprøver.

Sergio Ramos og Marcelo fejrer Champions League-triumfen. Foto: BENJAMIN CREMEL Vis mere Sergio Ramos og Marcelo fejrer Champions League-triumfen. Foto: BENJAMIN CREMEL

Og det gjorde det ikke i Sergio Ramos' tilfælde, men alligevel slap anføreren for Real Madrid og det spanske landshold for straf trods præcedens for det modsatte i mange andre sager.

Det skete blandt andet, fordi holdlægen efterfølgende påtog sig hele skylden for fejlen, skriver Politiken.

Hos Uefa blev forklaringen godtaget, og Sergio Ramos slap for straf.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder. Og husk, at du også kan abonnere på programmet i iTunes lige HER

/ritzau/