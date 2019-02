Der var tænding både på banen og tribunerne.

Lørdagens derby mellem Altetico Madrid og Real Madrid blev intenst med en 3-1-sejr til gæsterne fra Real Madrid, 10 gule kort og en udvisning til Atleticos Thomas.

For Real Madrids belgiske målmand Thibaut Courtois var opgøret specielt, da han tidligere tilbragte tre sæsoner på leje i Atletico, mens han var ejet af Chelsea.

Han forlod klubben i 2014 med 154 kampe for Atletico i bagagen. Men al succesen var glemt lørdag eftermiddag på Wanda Metropolitano.

Før kampen blev der begået hærværk mod en mindeplade, der står uden for stadion til ære for Thibaut Courtois. Der blev sat et rødt kryds med tape over pladen, der også blev brugt som skraldespand for tomme glas og øldåser.

Under kampen var Atletico-fansene også efter Courtois, og det var med vrede over et skifte til rivalerne i centrum.

Fans havde medbragt et stort banner, der refererede til Courtois som en rotte, mens der også blev kastet legetøjsrotter efter målmanden.

Sergio Ramos, der stod for et af Real Madrids mål, fik også provokeret Atletico-fansene med sin jubelscene, der inkludrede et kys på emblemet ud mod hjemmeholdets fans samt en besynderlig dans.

