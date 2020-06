Der bliver ikke nødvendigvis gjort god reklame for professionelle fodboldspillere i denne corona-tid. Og nu er den gal igen.

Real Madrid-spilleren Sergio Diaz risikerer nemlig en fængselsstraf, efter han og flere andre professionelle fodboldspillere forsøgte at flygte, da politiet kom på uanmeldt besøg i et hus i Paraguay.

Sergio Diaz er udlejet til Cerro Porteno i hjemlandet, og han blev fanget, da han under corona-lockdown alligevel var taget på besøg hos holdkammeraten Sebastian Ferreira, skriver paraguayanske ABC og spanske El Diario.

Politiets besøg på adressen skete, da man havde modtaget anmeldelser fra naboerne om fester i huset lige siden marts.

»Flere beviser blev konfiskeret - inklusiv volleyball-net, bolde og adskillige ølflasker,« siger politianklager Laura Romero og fortsætter.

»Vi kunne verificere, at der er mere end to-tre dusiner flasker ligesom adskillige øldåser, sportssager og sko. De var over det hele og var ikke til personlig brug.«

Sergio Diaz, flere professionelle fodboldspillere og mange andre var angiveligt til stede i huset, men en del af dem nåede at flygte, da politiet kom.

»De har taget billeder, og vi kommer til at tjekke hos naboerne for at se, om nogle så, at der var folk, som forsvandt eller ej,« siger Laura Romero.

Sergio Diaz og de andre fodboldspillere meldte sig selv til politiet, men de forklarer, at de blot var i gang med at træne, da de var sammen i huset.

Om den forklaring holder i retten, vil tiden vise. I Paraguay kan et brud på karantænereglerne i værste tilfælde koste en fængselsstraf.