Real Madrid vandt den første kamp i ottendeldesflnalen i Champions League mod Paris Saint-Germain med 3-1, selvom det franske hold dominerede i store perioder af kampen.

»Nogle vil måske sige, at de to sidste mål kom lidt tilfældigt, men jeg synes egentlig, at sejren var fortjent nok. Vi havde så nogle af de marginaler med os, som vi har manglet i andre kampe i denne sæson,« sagde Real Madrid-backen Nacho efter kampen til TV3+.

Real Madrid er som bekendt forsvarende Champions League-mestre, og de er også forsvarende spanske mestre. Men i denne sæson har spillet i en del af kampene ikke været, som klubben og fansene kunne øsnke sig. Derfor ligger holdet kun nummer fire i den spanske liga, og de er slået ud af den spanske pokalturnering.

»Jeg er lykkelig over resultatet i denne kamp. Specielt fordi Paris Saint-Germain har været så godt kørende i denne sæson, som de har,« sagde Nacho.

3-1 giver Real Madrid et fornuftigt udgangspunkt inden returkampen i den franske hovestad. PSGs mål gør dog, at de kan nøjes med at vinde 2-0 i Paris for at gå videre til kvartfinalerne.

»Det var meget ærgerligt, at vi indkasserede det mål. Men det vil være en fejltagelse at tro, at kampen er lukket. Intet er afgjort, men vi tager til Paris med en tro på, at vi kan gå videre,« sagde den 28-årige Real Madrid-back..