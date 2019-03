Hvis man spørger Real Madrids fans, så er det bestemt ikke Christian Eriksen, der står øverst på deres ønskeliste.

Kun tre procent af mere end 150.000 læsere på den store Madrid-avis Marca peger nemlig på danskeren som deres foretrukne forstærkning til sommer.

Kongeklubbens nye træner, Zinedine Zidane, har fået grønt lys af præsident Florentino Perez til at fyre mere end to milliarder kroner af på nyindkøb for at få den kriseramte klub tilbage på titelkurs.

Det er i den forbindelse, at Marca har lavet en liste med nogle af de hotteste transferemner, som Real Madrid har været sat i forbindelse med i de senest sæsoner. Her er Eriksen langt bag særligt Eden Hazard, men også Neymar og Tottenham-holdkammeraten Harry Kane.

Eden Hazard har overhalet Christian Eriksen på Real Madrid-fansenes ønskeliste. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Eden Hazard har overhalet Christian Eriksen på Real Madrid-fansenes ønskeliste. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Spørgsmålet i den store afstemning, som er på den sportsavis’ hjemmeside lyder: ‘Hvilken forstærkning bør være Zidanes største prioritet?’ Svarene lyder således:

Eden Hazard: 54 procent

Neymar: 15 procent

Harry Kane: 8 procent

Christian Eriksen: 3 procent

Paul Pogba: 2 procent

Mohamed Salah: 2 procent

Sadio Mané: 1 procent

Andre: 15 procent

Det stemmer meget godt overens med, at læserne derudover mener, at det er i angrebet, Zidane først og fremmest skal forstærke holdet, som i denne sæson allerede er ude af Champions League, pokalturnering og reelt også af guldkampen.

79 procent ser forstærkninger til offensiven som det vigtigste. Her har Real Madrid ikke lukket hullet efter Cristiano Ronaldo, som forlod klubben i sommer.

Zinedine Zidane og hans kone Veronique og Real-præsident Florentino Perez. Foto: BALLESTEROS Vis mere Zinedine Zidane og hans kone Veronique og Real-præsident Florentino Perez. Foto: BALLESTEROS

Blandt andet er utilfredsheden med særligt Gareth Bale stor, da han på ingen måde har formået at bære holdet i en svær sæson, som har kostet to trænere jobbet: Julen Lopetegui og senest Santiago Solari i går.

Et af de navne, der er gået igen i rygtemøllen i det seneste års tid, er Christian Eriksen. Den danske landsholdsstjerne har dog tidligere været for dyr for Real Madrid.

Hele 1,8 milliarder kroner har Tottenham-boss Daniel Levy angiveligt forlangt for den 27-årige dansker, hvilket fik Real-ledelsen til at trække følehornene til sig.

Men nu åbner muligheden sig igen med Zidanes genansættelse som Real-træner. Han har nemlig, ifølge spanske medier, fået trumfet igennem over for klubpræsident Florentino Perez, at han kan rydde op i og investere heftigt i truppen.

Christian Eriksen i aktion mod Real Madrid i 2017. Foto: BEN STANSALL Vis mere Christian Eriksen i aktion mod Real Madrid i 2017. Foto: BEN STANSALL

»Han får maksimal indflydelse på alle de sportslige beslutninger, og han har betinget sig stjernekøb til sommer. Og så har han betinget sig, at der er nogle, der skal væk,« siger den Madrid-bosiddende Luna Christofi, som er Champions League-reporter for TV3, til Ritzau.

Den spanske stjerne-fodboldjournalist Guillem Balague nævner Eriksen som et af de varmeste navne i sommerens transfervindue i Madrid.

Her kan den danske landsholdsstjerne med det store prisskilt indgå i en vild byttehandel med den uønskede, men svinedyre Gareth Bale. En vild og svær manøvre, hvor den walisiske verdensstjerne plus 450 millioner kroner skulle sende Eriksen til den spanske hovedstad.

Christian Eriksen har kontraktudløb med Tottenham i sommeren 2020, og selvom der har været forhandlinger mellem parterne, så er de ikke nået til enighed om en ny kontrakt.