Paul Pogba eller Christian Eriksen?

Det er den store diskussion i Real Madrid i disse dage, hvor træner Zinedine Zidane hælder til sin franske landsmand, mens præsident Florentino Perez er langt mere forelsket i danske Christian Eriksen.

Det har længe været anset som helt oplagt og naturligt, at Paul Pogba skulle blive en af sommerens store indkøb i Real Madrid, der efter en semitrist sæson vil spille med bøfferne på transfermarkedet. Men nu arbejder Christian Eriksen sig altså ind som en af topkandidaterne i Madrid, skriver El Confidential.

Det er midtugens Champions League-kampe, som ifølge det spanske medie har fået Real Madrid-træner Zinedine Zidane og præsident Florentino Perez til at blive uenige om, hvem af de to den spanske storklub skulle gå helhjertet efter.

Eriksen scorer mod Real Madrid i 2017. Foto: EDDIE KEOGH

Florentino Perez skulle angiveligt ikke være overbevist om Paul Pogba, der er ekstremt dyr - både i transfer og løn, men som samtidig i præsidentens øjne igen er faldet i niveau efter en kort opblomstring under Ole Gunnar Solskjær.

Pogba er med andre ord ikke en spiller, der løfter niveauet markant nok på Real Madrids midtbane, lyder vurderingen.

Og det er her, Christian Eriksen kommer ind. Med et år tilbage af kontrakten med Tottenham til sommer vil Eriksen næppe være lige så dyr som Paul Pogba.

Danskeren viste tilmed i midtugens Champions League-opgør mod Manchester City, at han er en mere markant og konstant skikkelse i de vigtige kampe, mener Florentino Perez ifølge El Confidential.

Der er altså kamp om at blive Real Madrids næste Galactico, og mens Florentino Perez altså lytter til Zinedine Zidanes ønsker, så bidrager Real Madrid-præsidenten også med sin egen mening.

Og den er angiveligt, at Christian Eriksen vil være et bedre køb end Paul Pogba.

Derfor bliver der i disse dage diskuteret intenst, hvem Real Madrid skal hente til at forstærke midtbanen, og det kan ende med, at Paul Pogba og hans agent, Mino Raiolas, økonomiske krav bliver så voldsomme, at Pogba-lejren helt selv spiller sig ud af et skifte til den spanske hovedstad.

Imens står Christian Eriksen med bare et enkelt år tilbage af sin Tottenham-kontrakt og med kærlighed fra præsidenten i en af verdens mægtigste klubber.