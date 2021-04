Real Madrid åbnede for alvor guldkampen i La Liga, da FC Barcelona blev slået med 2-1 i El Clasico.

En effektiv indledning gjorde lørdag, at Real Madrid for anden gang i sæsonen slog FC Barcelona i El Clasico.

To mål inden for den første halve time var således nok for Real, der hjemme vandt 2-1 over ærkerivalerne i La Liga.

Sejren til madrilenerne betyder, at mesterskabskampen i Spanien nu for alvor er åben. Med de tre point hopper Real i hvert fald for en stund op på førstepladsen med 66 point.

Atlético Madrid har lige så mange på andenpladsen og kan søndag generobre topplaceringen med bare et enkelt point mod Betis. Barcelona har 65 point som nummer tre. Efter denne weekend mangler de tre tophold alle at spille otte kampe.

Ronald Koeman lagde ud med Martin Braithwaite på bænken. Danskeren blev sendt i aktion med små ti minutter tilbage, men kunne ikke ændre på kampens udfald.

Som så mange gange før var det Karim Benzema, der sendte Real i front. Der var kun gået et lille kvarter, da franskmanden efterlod Barcelona-spillerne måbende med en genialitet.

Benzema sendte efter med indersiden bolden bag om sit støtteben og i mål, før Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen nåede at opfatte, hvad der var sket.

Midtvejs i første halvleg blev det så 2-0.

Real Madrid fik frispark lige uden for Barcelonas felt, og Toni Kroos sparkede. Tyskerens skud ramte Barcelonas Sergino Dest på vej mod mål. Bolden ændrede retning og fløj mod Jordi Alba, der stod ved siden af ter Stegen på stregen. Men Alba ramte helt skævt med hovedet, så bolden røg i nettet.

Barcelona fik sundet sig og tog teten frem mod pausen. Farligst var gæsterne, da Lionel Messi direkte på hjørnespark sendte bolden på modsatte stolpe.

Anden halvleg blev indledt i et silende regnvejr, men det hæmmede ikke gæsterne, der var på måljagt. Tværtimod. Barcelona fortsatte de opløftende takter, og efter et kvarter blev det 1-2. Oscar Mingueza fik en smule heldigt sparket bolden i mål med skinnebenet.

Reduceringen fik for alvor Barcelona til at lugte blod. Gæsterne satsede fremad, hvilket gav plads til Real Madrid på omstillinger.

Det førte til chancer i begge ender, men målene udeblev altså. Martin Braithwaite blev sendt på banen, og kort efter blev danskeren nedlagt i Real-feltet, men dommeren mente til stor utilfredshed for gæsterne ikke, at det skulle udløse et straffespark.

Slutfasen foregik med Real-spillerne parkeret foran eget felt og Barcelona i jagt på den forløsende udligning.

Det blev lidt lettere for gæsterne, da Casemiro i den ordinære spilletids sidste minut fik sit andet gule kort. Det førte til et Barcelona-frispark på kanten af Real-feltet, men Messi missede.

I de døende sekunder bankede Barcelona-talentet Ilaix Morriba bolden på overliggeren, men det forblev altså lige ved og næsten for gæsterne.

