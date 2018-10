De to storklubber kæmper både om fodboldherredømmet i Spanien og at sætte en økonomisk milepæl på verdensplan.

Barcelona. Rivaliseringen mellem Real Madrid og Barcelona går 116 år tilbage.

Dengang lå der hestemøg på banen, og tilskuerne jublede lige så meget, når en spiller faldt, som når der blev scoret.

I dag kæmpes der stadig om håneretten på fodboldbanen, men uden for kridtstregerne er kampen lige så intens.

Hvem runder først en omsætning på en milliard euro?

For nylig har præsidenterne for begge storklubber ytret deres ønske om at nå den økonomiske milepæl som den første.

For det handler ikke kun om penge. Det handler også om status, beviset på succes og retten til at kalde sig verdens største fodboldklub.

For fem år siden omsatte Real Madrid for 521 millioner euro på en sæson. Når 2018/2019-sæsonen er overstået, forventes det, at der er blevet omsat for 752 millioner euro.

Hos Barcelona er stigningen endnu større. Her blev der for fem år siden omsat for 490 millioner euro, mens tallet efter den nuværende sæson ventes at ramme 960 millioner euro.

Succes på fodboldbanen tæller selvsagt meget. Vinder man trofæer, er der flere tv-penge at hente, og tidligere aftalte præstationsbonusser bliver udbetalt.

Eksempelvis får Barcelona 1,5 millioner euro fra klubbens trøjesponsor, Rakuten, hvis holdet vinder den spanske liga, og yderligere fem millioner euro, hvis Champions League-titlen bliver sikret.

Ankomsten af store, internationale fodboldstjerner kan også få omsætningen til at stige.

Hvem der først når milliarden kommer dog formentlig til at afhænge af de to klubbers stadionplaner.

Begge klubber har intensioner om at renovere deres hjemmebaner inden for de kommende år.

Barcelona vil udvide kapaciteten på Camp Nou fra 99.000 til 105.000 og sætte tag på. Real Madrid laver ikke flere pladser på Santiago Bernabeu, men vil udbygge taget og renovere stadionets ydre.

Ifølge hovedstadsklubbens præsident, Florentino Pérez, vil renoveringen tilføre yderligere 150 millioner euro i omsætning per år.

Rettighederne til at navngive klubbernes hjemmebaner kan også sende flere penge i klubkassen.

Real Madrid har angiveligt endnu ikke fundet en køber, men Barcelona tror på, at man i juni næste år kan præsentere en navnesponsor til Camp Nou, der vil skrue omsætningen op med 200 millioner euro årligt.

International synlighed kan også blive udslagsgivende for, hvem der først omsætter for en milliard.

Barcelona tager næste sommer til Asien i forbindelse med deres forberedelser til sæsonen og har ligeledes sagt ja til at spille en ligakamp mod Girona i USA i januar.

Det er endnu uklart, om den amerikanske kamp bliver en realitet, men én ting står klart: Når det gælder kampen om den finansielle overlegenhed, er intet utænkeligt.

Kampen mellem Real Madrid og Barcelona fløjtes i gang søndag 16.15.

/ritzau/AFP