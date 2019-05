Med en 3-2-sejr over Villarreal holder Real Madrid liv i en spinkel mulighed for at nå andenpladsen i ligaen.

Det er længe siden, at Real Madrid blev meldt ud af kampen om det spanske mesterskab. En slutplacering i top-4, der giver adgang til Champions League i næste sæson, har også været en realitet i et stykke tid.

Men nu har storklubben alligevel fået noget at spille om i de sidste to kampe i Primera Division.

Søndag blev det nemlig hjemme til en sejr på 3-2 over Villarreal. Dermed udnyttede Zinedine Zidanes hold, at Atlético Madrid tabte lørdag, så Real Madrid nu har seks point op til lokalrivalerne, der indtager andenpladsen.

De to Madrid-klubber kan altså ende à point, men da Real er bedre indbyrdes i denne sæson, vil Zidane og co. kravle op på andenpladsen, hvis det skulle ske.

Der var i Real Madrids start-11'er søndag blevet plads til flere af de normale reserver.

Ikke desto mindre kom hovedstadsklubben hurtigt foran, da Mariano Díaz allerede i det andet minut scorede til 1-0 efter en madrilensk bolderobring langt oppe på gæsternes banehalvdel.

Der gik dog kun små ti minutter, før der var udlignet. Denne gang var det Real Madrid, der mistede bolden i egen ende, og så sendte Gerard Moreno med en flot afslutning bolden op i hjørnet af målet fra kanten af feltet.

Fem minutter før pausen kom hjemmeholdet så foran igen på et mål af Jesús Vallejo.

Real Madrid scorede også fem minutter efter pausen. Igen var Mariano Díaz på pletten, da han satte indersiden på en tværaflevering i feltet fra Daniel Carvajal og sparkede bolden i et tomt mål.

Villarreal fik dybt inde i overtiden reduceret til 2-3, men det ændrede altså ikke på udfaldet.

Real Madrid skal i de sidste to kampe møde Real Sociedad og Real Betis, mens Atlético Madrid skal op imod Sevilla og Levante.

/ritzau/