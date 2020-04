Real Madrid må inden for få uger igen sige farvel til et vigtigt medlem af klubben.

Storklubben meddeler, at legenden Goyo Benito er afgået ved døden. Sygdommen Alzheimer har taget livet af den 73-årige tidligere spiller.

Klubben betegner Benito som en af de store legender og har skrevet følgende om ham:

»Real Madrid ønsker at udtrykke sin kondolencer til hans kone, Paula, og børnene Patricia, Rubén og Alejandro samt alle i hans familie. Kondolencerne er fra alle madridistas fra hele verden,« skriver klubben.

Goyo Benito spillede i 13 sæsoner for Real Madrid og vandt seks ligatitler og fem cup-turneringer for klubben, som han repræsenterede i 420 kampe.

Han fik 22 landskampe for Spanien.

Dødsfaldet kommer i kølvandet på, at klubben 21. marts oplyste, at den tidligere præsident Lorenzo Sanz gik bort efter at være blevet smittet med corona-virus.

Enkelte medier skriver, at Benito også er blevet smittet med corona-virus, men klubben nævner det ikke.