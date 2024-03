Vinicius Junior gjorde nærmest, hvad der passede ham, da Real Madrids førerhold slog forfølgeren Girona 4-0.

Real Madrid tog lørdag et meget stort skridt på vejen mod det spanske mesterskab.

Med en overlegen sejr på 4-0 hjemme på Bernabeu over den nærmeste forfølger, Girona, åbnede hovedstadsklubben et hul på fem point i toppen af La Liga.

Kampens helt store spiller var den 23-årige venstrekant Vinicius Junior, der efter bare fem minutter drejede bolden ind i gæsternes mål til 1-0 med et velplaceret skud ude ved stolpen.

Så var takten slået an i en første halvleg, hvor Real Madrid ikke tillod Girona-spillerne et eneste skud inden for målrammen.

Spillet var solidt, og Vinicius Junior sørgede for, at tilskuerne blev forkælet med glimt af verdensklasse.

Som da brasilianeren ti minutter før pausen sendte bolden frem til Jude Bellingham med et skruet spark med ydersiden af støvlen. Englænderen tog et træk forbi Gironas keeper og trykkede bolden i det tomme mål til 2-0.

Kort efter pausen var de to Real Madrid-stjerner igen involveret i en scoring. Denne gang trak Vinicius Junior forbi Girona-forsvaret på baglinjen og sparkede på mål fra en spids vinkel. Bellingham stod klar til at sparke returbolden i mål til 3-0.

Bellingham fik undervejs lidt knubs. Selv om der var tale om en topkamp, så gjorde den sikre føring, at Real Madrid-træner Carlo Ancelotti allerede kunne spare englænderen efter mindre end en time.

Udskiftningen af Bellingham ændrede ikke det store i opgøret mellem storklubben fra hovedstaden og sæsonens store overraskelse, som de færreste for få måneder siden havde regnet med i guldkampen.

Rodrygo gjorde det til 4-0 for Real Madrid efter en time efter et soloridt ned mod Girona-målet.

I sidste minut blev værterne tildelt et straffespark, som indskiftede Joselu bankede på stolpen.

Real Madrid topper La Liga med 61 point foran Girona med 56 point. FC Barcelona, der søndag møder Granada, har 50 point på tredjepladsen. Efter weekendens kampe resterer der 14 spillerunder.

