Emilio Butragueño mener, at Manchester City er en af favoritterne til at vinde Champions League i denne sæson.

Når man slutter nummer to i sin Champions League-gruppe, så øger man sandsynligheden for at trække et storhold markant, når der trækkes lod til 16.-delsfinalerne.

Sådan gik det da også for Real Madrid, som mandag blev sat op imod Manchester City, da der blev trukket lod til første akt i Champions Leagues knockoutfase.

Real Madrid-legenden Emilio Butragueño, som i dag er direktør i klubben, var som vanligt til stede ved lodtrækningen, og han er ikke i tvivl om, hvilken kapacitet det er, Real Madrid har trukket.

- Vi skal møde en af favoritterne til titlen. Det er et meget stærkt hold, men for fansene bliver det nogle fantastiske kampe to fantastiske kampe med topspillere på banen, siger han til uefa.com.

Den spanske storklub er med afstand turneringens mest succesfulde hold gennem tiderne med sine 13 titler. Men både i sidste sæson og i denne har holdet ikke lignet et oplagt bud på en vinder.

Selv om Zinedine Zidanes hold er a point med FC Barcelona i toppen af den spanske liga, så har spillet ikke været imponerende ret ofte. Og i CL-gruppen vaklede holdet længe.

Alligevel føler Butragueño, at holdet er på vej i den rigtige retning, og derfor har man også udmærkede muligheder mod Josep Guardiolas engelske mesterhold.

- Vi skal være forberedt, og vi skal spille op til vores bedste, hvis vi vil videre. Men vi har stor tiltro til vores spillere, og jeg er sikker på, de vil leve op til fansenes forventninger, siger han.

Ligesom Real Madrid har Manchester City også leveret nogle slingrende resultater i ligaen i denne sæson, og med baggrund i det er der da bestemt grund til at bevare troen på avancement hos de 13-foldige vindere af turneringen.

/ritzau/