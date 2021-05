De forsvarende spanske mestre blæste torsdag Granada ud af banen, da holdet vandt 4-1 på udebane.

De forsvarende spanske mestre var før kampen under stort pres for at hive en sejr i land, da førerholdet Atlético Madrid onsdag vandt over Real Sociedad.

Derfor ville alt andet end en sejr torsdag til Real have givet lokalrivalerne muligheden for at vinde mesterskabet i weekenden.

Men takket være mål fra Luka Modric, Rodrygo, Álvaro Odriozola og Karim Benzema reducerede Madrid hullet mellem de to hold i tabellen til bare to point.

Der resterer to kampe for begge mandskaber i La Liga.

Atlético Madrid kan stadig sikre sig mesterskabet søndag mod Osasuna, hvis Real Madrid ikke vinder holdets udekamp samme dag mod Athletic Bilbao.

Den spanske mesterskabskamp har dog været fuld af overraskelser i denne sæson, og intet er garanteret endnu for nogle af holdene.

/ritzau/