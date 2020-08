Real Madrid henter nordmanden Martin Ødegaard tilbage, bekræfter Real Sociedad, der har lejet Ødegaard.

Den norske fodboldstjerne Martin Ødegaard henrykkede mange med sit spil for Real Sociedad i den forgangne spanske sæson, men hans lejeophold i klubben stopper her.

Således henter storklubben Real Madrid nordmanden tilbage.

Det bekræfter Real Sociedad på Twitter.

Der var ellers lagt op til, at den 21-årige Ødegaard skulle lejes ud til Real Sociedad i to sæsoner, men Real Madrid har valgt at hive midtbanespilleren tilbage allerede forud for den næste sæson.

Ødegaard blev under enorm opmærksomhed solgt fra norske Strømsgodset til Real Madrid i 2015.

Han slog dog aldrig til i Real Madrid, og han blev siden lejet ud til de hollandske klubber Heerenveen og Vitesse, inden turen gik til klubben fra Baskerlandet.

Real Sociedad sluttede den forgangne sæson som nummer seks i den spanske liga, og Ødegaard diskede blandt andet op med fire mål og seks assister.

»Vi vil aldrig glemme alt det, han gjorde for os i denne uforglemmelige sæson. Martin vil blive husket med stor kærlighed hos alle i klubben,« lyder det fra klubben.

/ritzau/